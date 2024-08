Spendenaktion "Hochwasserbrezel"

Nachdem die Bäckerei Hörmann bereits im Jahre 2021 den Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal durch die „Aktion Wasserwecken“ helfen konnte, war es für die Inhaberin Maria Prinz und Ihren Ehemann gleich klar, dass auch in diesem Fall geholfen werden musste. Deshalb riefen Sie kurzfristig die Aktion „Hochwasserbrezel“ ins Leben. Mit Hilfe ihrer Kunden konnten Sie in zwei Wochen durch den Verkauf Hochwasserbrezel 2514,50 Euro einnehmen. Zusätzliche Spenden erbrachten 400,50 Euro. Die gesamte Spendensumme von 2915,00 Euro wurde an die Kartei der Not „Hochwasser“ übergeben. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Kunden für die teilweise persönlichen Spenden, Firmen und auch Kindergärten die mit dem Kauf dieser Brezeln sich auch innerhalb ihrer Wirkungsstätte mit diesem Thema auseinandergesetzt hatten, und natürlich unserem Team, das unermüdlich über die Aktion aufklärte. Wieder einmal hat es sich gezeigt, dass man gemeinsam etwas erreichen kann.

