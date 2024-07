Bauarbeiten an Rothbrücke gestartet: Wie lange die Sperrung anhält

Die Rothbrücke am Klärwerk in Pfaffenhofen soll noch zwei Wochen lang gesperrt bleiben. Das hat das Staatliche Bauamt Krumbach am Freitag mitgeteilt. Nach dem historischen Hochwasser Anfang Juni hat die Roth, wie berichtet, ihre Flusssohle unter der Brücke stark ausgehöhlt. Dadurch waren die Fundamente der Brückenpfeiler bis zu 85 Zentimeter unterspült, und die Standsicherheit der Brücke war stark gefährdet.

Rothbrücke bei Pfaffenhofen noch zwei Wochen gesperrt

Um das zu beheben, müssen nun 500 Tonnen Flussbausteine unter sehr beengten Verhältnissen verbaut werden, wie das Bauamt weiter mitteilt. Die erforderlichen Arbeiten dazu hätten bereits begonnen. Sofern keine Komplikationen auftreten, wird die Brücke voraussichtlich in zwei Wochen wieder geöffnet. Vergangene Woche war noch von einer vierwöchigen Sperrung die Rede. Somit dürfte sich die Zeit um eine Woche verkürzen. (AZ/phils)