Rotlicht missachtet: Radfahrer verursacht Unfall

Am Dienstag ist ein Radfahrer in der Ulmer Innenstadt bei Rot über die Ampel gefahren und verursachte so einen Unfall.

Laut Polizei war gegen 9 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem VW in der Neuen Straße unterwegs. Der Autofahrer wollte nach rechts auf die B10 abbiegen. Trotz Rotlicht überquerte ein 49-jähriger Radfahrer die Neue Straße und wurde von dem Pkw erfasst.

Der Radler stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Straße. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Leichtverletzten, der nach kurzer Behandlung wieder nach Hause konnte.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten VW auf rund 2500 Euro, den am Fahrrad auf etwa 150 Euro. Da die Lichtzeichenanlage für den Radfahrer bereits wohl länger als eine Sekunde rot zeigte, muss der 49-Jährige mit einem Bußgeld von mindestens 180 Euro rechnen.