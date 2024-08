„Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ kommen ins Ulmer Roxy

Zuletzt traten sie noch auf dem Obstwiesenfestival in Dornstadt auf, nun machen sie auf ihrer „Kult-Tour 2024“ Halt in Ulm: Am Freitag, 18. Oktober, spielen „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ ab 20 Uhr im Roxy, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Vorverkauf der Karten startet bereits am Mittwoch, 28. August, im Band-Shop. Ein Ticket kostet laut Informationen auf der Website des Roxy im Vorverkauf 39,90 Euro.

„Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ spielen Mitte Oktober im Roxy

Die Band, die mit ihrem Italo-Schlager bekannt geworden ist, wird im Roxy Songs aus dem neuen Album „Kult“ spielen, aber auch die bekannten Hits. (AZ)