Riesige Sandskulptur entsteht auf dem Ulmer Münsterplatz

Mit einer tollen Aktion wirbt das Ulmer City Marketing während der Sommerferien vom 23. August bis 3. September auf dem südlichen Münsterplatz mit und für die schönen Seiten der Stadt. Dabei dreht sich alles um Sand.

Aus rund 25 Tonnen Sand errichtet ein portugiesisch-deutsches Künstler-Duo, Jan Zelinka und Benno Lindel von der deutschen Sandart-Galerie „Sandcity.de“, innerhalb von sieben Tagen in einer spektakulären Aktion eine Sandskulptur mit dem Thema Ulm. Die über zwei Meter hohe und etwa fünf Meter lange Skulptur stellt unter anderem die Skyline mit einigen hervorstechenden Gebäuden und Wahrzeichen der Stadt in den Mittelpunkt.

Die Künstler sind offen für Fragen

Die Fertigstellung ist für Donnerstag, 29. August, geplant – den letzten Schnitt an der Sandskulptur wird der Erste Bürgermeister von Ulm, Martin Bendel, in Vertretung für OB Martin Ansbacher vollziehen. Aber man kann den Künstlern auch schon während der siebentägigen Arbeitszeit beim sogenannten „Carving“, also dem Ausschneiden der Skulptur, zusehen. Eventuelle Fragen beantworten die Sandexperten gerne.

Das Team um „Sandcity.de“ baut seit mehr als 25 Jahren Sandskulpturen aller Größen und Arten in ganz Europa. Die Kunstwerke bestehen ausschließlich aus Sand und Wasser, also ohne chemische Hilfsstoffe. Sandskulpturen sind auch nicht so vergänglich, wie allgemein geglaubt wird: Einige der vom Team errichteten Skulpturen standen bis zu zwei Jahre lang. Besonders stolz sind die Künstler darauf, 2017 in Duisburg mit 16,68 Meter Höhe einen neuen Guinness-Book-Weltrekord für die höchste Sandburg der Welt aufgestellt zu haben und auf die Organisation der ersten Weltmeisterschaften von Sandskulpturen auf deutschem Boden in den Jahren 2008 und 2009 in Leipzig.

Sonnenstühle und ein Sandkasten sind ideal für Familien

Für viel Spaß auf dem Münsterplatz sorgt in den kommenden Tagen auch ein rund 200 Quadratmeter großer Sandkasten direkt an der Sandskulptur. Dieser ist ab Freitag, 23. August, für das Publikum geöffnet, die den Sandkünstlern möglicherweise auch von bequemen Sonnenstühlen aus bei der Arbeit zuschauen möchten. Für Kinder und Familien ist es der ideale Spielplatz, da die Kleinen ungestört buddeln können. Das Angebot ist kostenfrei und jeden Tag von 8 bis 22 Uhr zugänglich.

Das Projekt in Ulm wird gefördert durch das Ministerium Baden-Württemberg, insbesondere durch das Förderprogramm „Sonderprogramm Einzelhandel/Innenstadt“. Gleichzeitig unterstützt die Stadt Ulm das Familien-Event, das erstmalig stattfindet.„Wir möchten mit diesem Event vor allem Familien und Kinder in den Ferien zum kostenfreien Verweilen in die Innenstadt einladen. Außerdem ist das Carving der Sandskulptur natürlich auch für Jugendliche sowie Touristen ein absolutes Highlight mit Strahlkraft“, freut sich Citymanagerin Sandra Walter.

Wer baut die schönste Sandburg?

Spannend wird es am Freitag, 30. August, wenn die Jüngsten sich selber im Sandburgen-Bauen – direkt neben der großen Profi-Sandburg – austoben können. An diesem Tag gibt es zwischen 10 und 11.30 Uhr einen Wettbewerb, um die schönste Sandburg zu errichten. Willkommen sind alle Kinder zwischen fünf und acht Jahren, die – von den Profis angeleitet – noch Tricks und Kniffe beigebracht bekommen. Für den Wettbewerb ist eine Anmeldung bis zum 28. August unter info@ulmercity.de erforderlich. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten.