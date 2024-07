Rewe schließt in Ulm SB-Kassen - „wegen Personalmangel“

Wer derzeit im Ulmer Rewe-Markt an der Wielandstraße einkauft, muss nicht lange warten, um eine Diskussion beobachten zu können. Der Grund sind Hinweisschilder: „Wegen Personalmangel geschlossen“ steht ausgerechnet an den Selbstbedienungskassen (SB-Kassen). Gerade um die Mittagszeit, wenn die zahlreichen Beschäftigten der umliegenden Firmen hier ihren Pausensnack einkaufen wollen, geraten die Mitarbeitenden an den „normalen“ Kassen mitunter in Erklärungsnot. Wobei das SB-Kassensystem nicht nur Vorteile haben soll, wie in einer Studie nachzulesen ist.

Oliver Helmstädter