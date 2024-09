Jugendliche spannen nachts Gartenschlauch über die Straße

Drei Jugendliche im Alter von 13, 15 und 17 Jahren sollen in der Nacht zum Montag in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) einen Gartenschlauch über eine Straße gespannt haben. Wie die Polizei mitteilt, banden die drei mutmaßlichen Täter den Schlauch gegen kurz nach 2 Uhr an zwei gegenüberliegenden Leitpfosten fest. Ein Autofahrer entdeckte das Hindernis rechtzeitig, konnte anhalten und entfernte danach den Gartenschlauch. Die mutmaßlichen Übeltäter holten sich den Schlauch später wieder. Im Rahmen einer Fahndung entdeckte die Polizei die drei am Bahnhof. Sie seien geflüchtet, heißt es. Einen habe die Polizei festnehmen können. Die Identität sei im Rahmen der Ermittlungen in Erfahrung gebracht worden, berichtet die Polizei in ihrem Bericht. Nun wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (AZ)