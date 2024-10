Motorradfahrer wird bei Unfall auf B465 schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag auf der B465 bei Schemmerhofen im Kreis Biberach ist ein 64 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ihm wurde wohl die Vorfahrt genommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 64-Jährige um 17.30 Uhr mit seiner Harley Davidson auf der Bundesstraße von Biberach in Richtung Ingerkingen unterwegs. In der Alten Biberacher Straße fuhr ein 28-Jähriger mit einem VW. Der bog an der Einmündung nach links in Richtung Biberach ab. Auf die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers soll der 28-Jährige nicht geachtet haben, so die Polizei in ihrem Bericht.

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall erlitt der 64-Jährige schwere Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschlepper geborgen werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Verkehrspolizei auf jeweils 15.000 Euro. Durch die Feuerwehr musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Um 19.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben. (AZ)