Sperrungen im Blaubeurer Ring: Schilderbrücken werden entfernt

Die Schilderbrücken beim Blaubeurer Ring werden entfernt – deshalb kommt es in den Nächten vom 6. auf den 7. Dezember und vom 13. auf den 14. Dezember zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu kurzzeitigen Vollsperrungen im Blaubeurer Ring. Außerdem werden die Fahrspuren reduziert.

In der Nacht vom 6. Dezember werden die Schilderbrücken an der Abfahrt zur Blaubeurer Straße und der Schilderarm von der B10 kommend in Richtung Ikea abgebaut. Voraussichtlich gegen 1 Uhr nachts wird es hier deshalb zu einer kurzzeitigen Sperrung kommen.

In der Nacht vom 13. Dezember folgt der Abbau von zwei Schilderbrücken im Blaubeurer Ring. Hier wird voraussichtlich gegen 22 Uhr von der Stadtmitte kommend in Richtung Blaubeurer Straße gesperrt sein. Voraussichtlich gegen 1 Uhr wird es dann von der Blaubeurer Straße kommend in Richtung Stadtmitte zu einer kurzzeitigen Sperrung kommen. (AZ)