Schlägerei in Neu-Ulmer Bordell hat ein Nachspiel vor Gericht

Neu-Ulm

Prozess: Mann beschwert sich über Prostituierte – dann fliegen im Bordell die Fäuste

Ein 47-Jähriger landet nach einer Schlägerei in einem Neu-Ulmer Laufhaus vor Gericht. Wie sich herausstellt, erlitt er heftigere Blessuren als sein Kontrahent.
Von Michael Ruddigkeit
    In einem Neu-Ulmer Bordell kam es zu einer Schlägerei zwischen einem Besucher und einem Mitarbeiter.
    In einem Neu-Ulmer Bordell kam es zu einer Schlägerei zwischen einem Besucher und einem Mitarbeiter. Foto: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild)

    Ein Besuch in einem Neu-Ulmer Bordell nahm für einen 47-Jährigen ein schmerzhaftes Ende. Denn als er sich über die Dienstleistungen einer Prostituierten beschwerte, setzte es Schläge. Er verbrachte mehrere Tage im Krankenhaus. Doch für den Mann aus dem Kreis Ravensburg gab es auch noch ein juristisches Nachspiel, weil sein Kontrahent aus dem Laufhaus ihn anzeigte. So musste sich der Bordellbesucher nun vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten.

