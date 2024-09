Schlössle-Bier vor dem Aus: Traditionsbrauerei in Offenhausen hört auf

Die Brauerei in Offenhausen zählt nach eigenen Angaben „zu den ältesten und traditionsreichsten Brauereien in Bayern“, doch nun steht wohl das Aus bevor. Das Gasthaus samt der dazugehörigen Brauerei Schlössle stellt offenbar das Bierbrauen ein. Das hat unsere Redaktion am späten Dienstagabend aus Mitarbeiterkreisen erfahren. Die Beschäftigten seien demnach zuvor auf einer Betriebsversammlung über den Schritt informiert worden.

Michael Kroha