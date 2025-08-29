Schnappschuss: Dieser Silberreiher ist nicht auf der Suche nach Abkühlung

Die heißen Tage, an denen man oft nur im Wasser eine wirkliche Abkühlung findet, legen aktuell zwar eine Pause ein. Auf der Suche nach Abkühlung war dieser Silberreiher jedoch ohnehin nicht. Werner Sauter aus Vöhringen hat den Reiher im Plessenteich bei Gerlenhofen bei der Jagd abgelichtet und das Foto an unsere Redaktion geschickt. „Bei der Nahrungssuche stakst der Reiher durchs flache Wasser und rüttelt mit den Füßen am Boden“, schreibt Sauter dazu.

Der Plessenteich bei Gerlenhofen ist ein Vogelschutzgebiet

Dadurch schrecke er Fische auf, die der Reiher dann mit seinem Schnabel fasst – was jedoch nicht immer gelinge. „Das Wasser in seinem Schnabel schleudert er dann durch eine Kopfbewegung weg“, weiß Sauter, der unter anderem Mitglied bei der Gesellschaft für Naturfotografie sowie beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und beim Naturschutzbund (NABU) ist.

Seine fotografischen Missionen führen Sauter deshalb häufig in Naturschutzregionen, um das Verhalten der Tiere in der Natur zu beobachten und manchmal auch im Bild festzuhalten. Zur Kopfbewegung des Silberreihers schreibt er: „Wenn die Aufnahme bei entsprechender Beleuchtungssituation gemacht wird, kann man die Spur der Tropfen sichtbar machen.“ Wir finden, das ist in diesem Fall bemerkenswert gelungen.

Naturfotos von Leserinnen und Lesern aus dem Landkreis Neu-Ulm begeistern immer wieder

Unsere Leserinnen und Leser überraschen uns immer wieder mit besonderen Naturfotos. So wie neulich Wolfgang Rupp aus Senden mit seiner Aufnahme von einem seltenen Eisvogel, ebenfalls am Neu-Ulmer Plessenteich. Klaus Heinze aus Illertissen hat mit einer Nahaufnahme einer Nosferatu-Spinne begeistert. Und auch Michelle Gutjahr ist ein Glückstreffer gelungen: Sie lichtete auf einem Schulhof in Illertissen ein Eichhörnchen ab, das eines seiner Babys an einen anderen Ort transportierte. (anre)