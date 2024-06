Schon wieder eine Demo gegen israelischen Rüstungskonzern in Ulm

„Shut Elbit Down Deutschland“ ruft zur Demonstration am Samstag, 22. Juni, in Ulm zur Demo auf. Nicht zum ersten Mal. Was dahinter steckt.

Die Kampagne "Shut Elbit Down Deutschland" fordert die Schließung der zwei in Ulm ansässigen Produktionsstandorte von Elbit Systems Deutschland, einer hundertprozentigen Tochterfirma des größten privaten israelischen Rüstungsunternehmens

Das Unternehmen Elbit Systems. Elbit Systems zählt nach Angaben der Demonstranten zu den Hauptausstattern der israelischen Armee und spielt damit eine tragende Rolle im Krieg in Gaza. Wie die Aktivisten mitteilen, liefen die Rüstungsfabriken Elbits in Israel seit Oktober 2023 rund um die Uhr und auch am Wochenende. Elbit stelle Drohnen, Munition, Überwachungs- und Kommunikationstechnologien her, die nun auch in Gaza eingesetzt werden.

Demo gegen Elbit: In Ulm liegt der Ursprung bei Telefunken

Zudem sei Elbit an der Errichtung der „Eisernen Mauer“ um Gaza beteiligt, die die seit 2007 andauernde Blockade des Gazastreifens ermöglichte. Die Aktivisten sprechen von einem Völkermord. Ein Begriff, den viele Experten und Expertinnen als Beschreibung der Muster von Gewalt Gaza als nicht zutreffend bezeichnen. Auch erwähnen die Aktivisten den dem Krieg vorausgehenden Terrorangriff, bei dem mehr als 1.400 Menschen getötet wurden, nicht.

Die Auftaktkundgebung beginnt um 14.30 Uhr vor dem Ulmer Theater und endet vor dem Elbit-Produktionsstandort in der Heidenheimer Straße 55 in Ulm. Die Aktivisten und Aktivistinnen fordern, dass "von Ulm kein Krieg ausgeht, nicht durch Elbit und auch nicht durch die anderen hier ansässigen Kriegsprofiteure Airbus, Thales, MBDA, Carl Walther und Hensoldt."

Elbit in Ulm in den neuen "Bloom Offices" der dahinterstehenden Objekta Real Estate Solutions ist aus dem weltweit bekannten Traditionsunternehmen Telefunken Racoms hervorgegangen. Genau 120 Jahre nach der Gründung, also 2023, ist daraus die deutsche Repräsentanz des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems geworden. Das das Unternehmen schreibt ein seinem Pressetext „120 Jahre Innovationen am Standort Ulm“: „In Ulm bestehen die Fertigungs- und Instandsetzungskompetenzen weiter und decken nach wie vor die weltweite Nachfrage nach durchdachten Lösungen für den HF-Funk militärischer Einheiten.“ Elbit ist in Ulm mit zwei Standorten vertreten und verkauft neben Nachtsichtgeräten, Radaren auch Laserzielmarkierer - für "schnellstmögliche und effektive Zielmarkierung". (AZ)

