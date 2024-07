Schreibwaren-Trett in Pfuhl hört auf

Eine Ära geht im Dezember in Pfuhl zu Ende – Schreibwaren Trett beim Trissino-Platz „hört auf“ sagt Petra Trett. Damit schließt wieder ein alteingesessenes und beliebtes Geschäft an exponierter Stelle im Neu-Ulmer Stadtteil. Die Kundschaft bedauert das. . Dann fehlen ja die „vorweihnachtlichen beliebten Christbaumaktionen, oder das kleine Schwätzchen mit der Chefin hinter der Verkaufstheke“ hieß es. Schreibwaren-Trett war und ist so etwas wie eine Fundgrube. Am 16. August beginnt der Ausverkauf.

