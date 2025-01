Großeinsatz nach Schüssen in den Glacis-Anlagen

Großalarm in den Neu-Ulmer Glacis-Anlagen: Mehrere Schüsse hatten am Samstagabend gegen 20 Uhr Anwohner aufgeschreckt. Eine Frau alarmierte die Polizei – und die schickte sämtliche verfügbaren Streifenwagen in die Glacis-Anlagen und die nähere Umgebung. Dort konnte dann allerdings recht schnell Entwarnung gegeben werden. Eine Augenzeugin berichtete der Polizei von mehreren Jugendlichen, die sich in dem Gebiet aufgehalten und in die Luft geschossen hatten. Vor Ort gefundene, gebrauchte Munition bestätigte den Verdacht, dass die jungen Leute mit einer Schreckschusswaffe geballert hatten. Obwohl die Ordnungshüter sehr schnell am Tatort eintrafen, waren die Jugendlichen bereits verschwunden und konnten vorerst nicht ermittelt werden. Die Polizei stellte die abgefeuerte Munition sicher und übergab sie der Spurensicherung. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (AZ)

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streifenwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis