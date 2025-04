Jahreskonzert der Schützenkapelle: Mit Coldplay steigen auch in Reutti die Luftballons auf

Das Motto „Pop-Giganten“ der Schützenkapelle Reutti beim Jahreskonzert in der ausverkauften Gemeinschaftshalle war nicht zu hoch gegriffen. Denn – abgesehen von mitreißenden Medleys unter Dirigentin Marei Richter und Gesangssoli mit Verena Köhler – stiegen bei der Musik von „Coldplay in Symphony“ die bunten Luftballons bis hoch an die Decke der Gemeinschaftshalle. Weltmusik-Feeling also im kleinen Reutti, wie Moderatorin Petra Staiger umschrieb. Vier Ensembles, darunter Vorschulkinder, wechselten sich auf der Bühne ab und versprühten ihren jeweils eigenen Charme. So gab es für alle besonderen Applaus und Zugaben zum Dank.

