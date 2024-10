Schwungvolle Talente treffen sich: der 4. Schwaben-Dance Cup in der Glacis-Galerie Neu-Ulm

Nach den drei Veranstaltungen findet am kommenden Samstag bereits die vierte Auflage des Schwaben-Dance-Cups in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm statt. Der Schwaben-Dance Cup ist in der ganzen Region, wenn nicht sogar landesweit der größte, jahrgangsübergreifende Tanzwettbewerb.

Mit großer Leidenschaft und mit viel Herzblut hat Verena Kraus, die im Jahr 2019 gestartete Veranstaltung und Show 2022 nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder durchführen können. „Das war ein tolles Erlebnis und für alle Teilnehmende ein besonderer und bewegender Tag“ erinnert sich Frau Kraus, die Inhaberin des Tanzstudios FKV-Dance in der Glacis-Galerie. Jetzt findet die vierte Show statt.

Mit fast 300 Teilnehmern öffnet der 4. Schwaben Dance Cup im Herzen Neu-Ulms wieder seine Bühne und begrüßt am Samstag, 12. Oktober, Tänzer- und Tänzerinnen aus der ganzen Region. Los geht es um 10.45 Uhr im Erdgeschoss an der großen Bühne mit der Vorstellung der Jury. Dieses Jahr dabei sind die Tanzexperten: Jasmin Cabello, Helen Yaboah und Michele Loggia.

Ab 11. Uhr werden die Kids, Teens und Adults auf der „Grünen Brücke“ im Erdgeschoss in der Glacis Galerie wieder ihr Können unter Beweis stellen.

Auch dieses Jahr wird es wieder die Kategorien Solo, Duo und Formation für alle ab fünf Jahren geben. Unterteilt in die gängigen Altersklassen wird hier der schwäbische Meister gesucht. (AZ)