Schwimmer bewusstlos getreten: Mutter schildert den Vorfall im Donaubad anders

Was ist am Samstag im Donaubad genau passiert? Die bisher veröffentlichte Version der Polizei las sich eigentlich eindeutig: „Unvermittelt“ soll ein Mann einen Schwimmer bewusstlos getreten haben, nachdem der zuvor „versehentlich“ mit dessen Sohn zusammengestoßen war. Eine Erklärung für diesen Ausraster konnten die Ermittler zwar nicht nennen. Große Zweifel aber schien es am Hergang zunächst nicht gegeben zu haben. Inzwischen aber hat sich die Mutter des Jungen bei unserer Redaktion gemeldet. Sie schildert eine etwas andere Geschichte.

