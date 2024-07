Das ist rund um Schwörmontag auf dem Schwal in Neu-Ulm geboten

Ab Freitag und bis einschließlich Schwörmontag wird auch auf der Neu-Ulmer Insel bei Livemusik, Speis und Trank unter freiem Himmel gefeiert - beim Schwörwochenfest auf dem Schwal. Das ist geboten:

Los geht‘s am Freitag, 19. Juli, um 16 Uhr. Ab 17.30 Uhr gibt es „Party Sound“ mit der Band 87 Grad.

Weiter läuft es am Samstag ab 15 Uhr. Um 17 Uhr hat sich „Partymucke“ mit der „United Danceband“ angekündigt. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt die Lichterserenade auf der Donau. Am Sonntag vor Schwörmontag, also dem 21. Juli, gibt es ab 11 Uhr einen „zünftigen Frühschoppen“ mit der „Irish Folk“-Band „Skellig“. Ab 18 Uhr soll es mit „Lederhosen - und Dirndl-Gaudi“ und den „Albfetza“ weiter gehen. Am Schwörmontag ist um 12 Uhr Festbeginn. Nach dem Nabada, das um 16 Uhr beginnt, spielt ab 17 Uhr „Timewarp“, die eine „Kult-Party“ versprechen. (AZ)