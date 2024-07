Schwörmontag 2025: Nach dem Nabada ist vor dem Nabada

Was war das wieder für eine Party an diesem Schwörmontag 2024 in Ulm. Den Auftakt machte am Montag, 22. Juli, um 11 Uhr die Schwörrede. Es folgte das Nabada auf der Donau und im Anschluss die Feierei in der Ulmer Innenstadt. Tausende feierten bis in die Nacht. Und am Morgen danach stellen sich offensichtlich viele die Frage: Wann ist es endlich wieder so weit? Wann findet der Schwörmontag 2025 statt?

Der Schwörmontag beruht auf einer jahrhundertealten Ulmer Tradition. An diesem Tag spricht der Oberbürgermeister jedes Jahr aufs Neue einen Eid aus. Er schwört, „Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein“ – das bedeutet, sich für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen einzusetzen. Dies gelobt das Ulmer Stadtoberhaupt in einer seit 1345 verbürgten Eidesformel am jährlichen Schwörmontag, einem einzigartigen Rechtsbrauch. In diesem Jahr gab es eine Premiere: Es war für den amtierenden OB Martin Ansbacher der erste Schwur. Er wurde erst im Februar gewählt.

Wann findet der Schwörmontag 2025 in Ulm statt? Der Termin steht schon fest

Doch so alt der Brauch schon ist, ist lange steht der Termin für den alljährlichen Schwörmontag bereits fest. Es ist immer der vorletzte Montag im Monat Juli. Der Schwörmontag 2025 und damit auch das Nabada 2025 findet also am Montag, 21. Juli 2025, statt.

Das Schwörwochenende 2025 wird jedoch ein nicht ganz alljährliches. Denn 2025 wird auch wieder das traditionelle Ulmer Fischerstechen stattfinden, das nur alle vier Jahre ausgetragen wird. Die Termine für das Ulmer Fischerstechen sind der 13. und 20. Juli 2025, jeweils ein Sonntag. Aufgrund der Corona-Pandemie war das letzte Stechen um ein Jahr verschoben worden, es fand 2022 statt.