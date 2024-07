Kurzes Nabada wird erwartet: So äußern sich Einsatzkräfte zur Strömung

Um 13.45 Uhr am Montagmorgen erreichte die Donau in Ulm genau 250 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Wenn dieser Wert um 16 Uhr zum Beginn des Nabadas erreicht worden wäre, hätte das Spektakel abgesagt werden müssen. Doch so weit wird es nicht kommen.

Sämtliche Rettungskräfte, vom Roten Kreuz über die Wasserwacht bis hin zum DLRG informierten bereits um 12.30 Uhr die Öffentlichkeit: Oliver Bernsau der Sprecher der DLRG: „Wir erwarten, dass das Nabada wie gewohnt stattfindet.“ Die Donau biete mit nur 19,4 Grad und einer schnellen Strömung in diesem Jahre Gefahrenpotenzial, wie Bernsau sagt. Starkregen bei Kempten in der Nacht sei am Mittag in Ulm über die Iller in der Donau angekommen. „Wir sind aber im verhältnismäßig ungefährlichen Bereich“, sagt der Rettungsschwimmer-Funktionär.

Eine Absage des Nabadas sei beim Betrachten der Pegelstände nie wirklich im Raum gestanden. „Unbedingt“ empfiehlt der DLRG Neopren-Anzüge. Für das Allgäu seien keine weiteren Regenfälle zu erwarten, die zu einer Absagte des Wasserumzugs führten, könnten. Durch die Fließgeschwindigkeit der Donau schätzt Bernsau, dass das Nabada nicht länger als eine Stunde dauern wird.

Viele Retter auf der Donau beim Nabada im Einsatz

200 Wasserretter sorgen auf und an der Donau für Sicherheit. Von Bootsführen über Taucher bis hin zu Sanitätern und fünf Notärzten, die sich auf 25 Boote verteilen. Für die „Landrettung“ ist das Rote Kreuz zuständig, das mit 98 Einsatzkräften auf 26 Fahrzeuge und zwölf stationäre Posten entlang der Donau verteilen. Der ASB kümmert sich um die Geschehnisse auf den abendlichen Partys in der Stadt mit 160 Kräften. Vom Münsterplatz bis hin zur Friedrichsau.

Um einen reibungslosen Verlauf gewährleisten zu können, geben die Rettungsdienste an Land (ASB, BRK und DRK) und im Wasser (DLRG und Wasserwacht) hier noch ein paar Infos und Tipps.