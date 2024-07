Schwörmontag 2024: Fotos und Videos von Nabada, Schwörfeier und Zucchero-Konzert

Der Schwörmontag ist Ulms großer Feiertag. Das komplette Wochenende über war jede Menge geboten - auch in Neu-Ulm. Feiern auf dem Schwal, Lichterserenade, Rock am Petrus, Schwörkonzert, Schwörrede, Nabada und überhaupt überall Party an vielen Ecken in der Doppelstadt. Hier finden Sie alle unsere Fotos und Videos von den jeweiligen Schwör-Events 2024 auf einen Blick.

Schnelles Nabada 2024: Die Bilder vom bunten Treiben am Schwörmontag auf der Donau

Die flotte Strömung der Donau machte das Wasserspektakel am Schwörmontag zu einer rasanten Angelegenheit. Vor allem die Wilden Nabader rauschten so schnell nach unten wie schon lange nicht mehr. Tolle Bilder gibt es trotzdem.

Icon Galerie 103 Bilder Die Strömung ließ das bunte Treiben auf der Donau entzerren. Tolle Bilder gibt es vom Nabada am Schwörmontag 2024 trotzdem.

Seine erste Schwörrede: Die Fotos von der Schwörfeier 2024 mit OB Martin Ansbacher

Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher blickt in seiner ersten Schwörrede optimistisch in die Zukunft. Manche seiner Aussagen sorgten für große Freude unter den Zuhörern. Hier die Bilder der Schwörfeier auf dem Weinhof.

Icon Galerie 75 Bilder Alle Fotos der Schwörrede und der Vereidigung des neuen Ulmer Gemeinderats

Zucchero-Schwörkonzert auf dem Ulmer Münsterplatz

Der urgewaltige Italo-Rocker Zucchero macht auf dem Ulmer Münsterplatz 6000 Menschen glücklich und lässt die dicken dunklen Wolken über der Stadt warten.

Icon Galerie 14 Bilder Zucchero bescherte rund 6000 Fans am Schwör-Sonntag auf dem Ulmer Münsterplatz einen angenehmen Abend. Das sind unsere Bilder vom Event.

Die Fotos von Lichterserenade, Rock am Petrus und Konzert in der Pauluskirche

Erstmals spielte auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz nicht die Band Rock unlimited, sondern Rocksucht. Die Lichterserenade auf der Donau beeindruckte mit seinem wunderschönen Lichtermeer.

Icon Galerie 43 Bilder Viel Applaus überall: in der Pauluskirche beim Schwörkonzert, bei der Lichterserenade auf der Donau sowie bei Rock am Petrus auf dem Petrusplatz. Unsere Fotos vom Schwör-Samstag in Ulm und Neu-Ulm.