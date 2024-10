Aktionswoche: Was jeder für die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz tun kann

Auch in diesem Jahr organisiert das Aktionsbündnis „Seelische Gesundheit“ eine deutschlandweite Aktionswoche. Vom 10. bis zum 20. Oktober findet sie unter dem Motto „Hand in Hand für seelische Gesundheit am Arbeitsplatz“ statt. Wieder mit dabei ist auch der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas in Neu-Ulm und Günzburg. „Die Arbeit ist für den Menschen sinnstiftend“, betont Wolfgang Mohr, der Leiter der Dienststellen. „Wenn das wegfällt, dann ist das für viele Menschen wie der Verlust eines engen Verwandten“, zieht er den Vergleich.

