SV Aufheim-Vorsitzender: Er integriert Zuzügler und hält das "Dorf" in Bewegung

Plus Der SV Aufheim wird 50. Vorsitzender Brugger erklärt das dörfliche Dasein, "die soziale Komponente" und warum der Vereinsfußball auch Frauen so magisch anzieht.

Von Thomas Vogel

Aufheim, das ewige Dorf? Auch über vier Jahrzehnte nach der 1978 erfolgten Eingemeindung zu Senden will man noch lieber Dorf bleiben als Stadtteil werden. Demonstrativ nennen sich die örtlichen Musiker Dorfmusikanten, und die zentrale Feierlichkeit heißt selbstverständlich "Dorffest". Das heißt, sie wird wieder so heißen, denn die Hocketse war 2003 sanft entschlummert, wird aber heuer wieder aus dem Tiefschlaf erweckt – von seinem Paten. Bei diesem handelt es sich um den SV Aufheim, der das "Dorf" zwar nicht in seinem Namen führt, sich aber so fühlt. Genau, als "Dorfverein".

Der Verein beackert ein Wirkungsfeld, das zwar nicht über Aufheim hinausgeht, dort aber eine große Strahlkraft ausübt. Rund ein Viertel der Aufheimer, macht SV-Vorsitzender Hans Brugger eine einfache Rechnung auf, "ist bei uns Mitglied". In einem städtischen Umfeld wäre so ein hoher Zustimmungswert nie und nimmer zu erreichen, schiebt er noch hinterher. Wer von den 550 Mitgliedern nicht im Dorf wohne – was der allergrößte Teil tue – besäße dort in aller Regel zumindest seine familiären Wurzeln.

