Autos krachen zusammen: Eine Fahrerin wird beim Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Senden ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war eine andere Frau auf der Siemensstraße unterwegs und bog an der Einmündung zur St.-Florian-Straße nach links ab. Dabei soll sie die Vorfahrt eines herannahenden Autos missachtet haben. Im Einmündungsbereich krachten beide Autos zusammen.

Die leichtverletzte Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle vollständig gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Senden im Einsatz. (AZ)