Senden-Ay

12:00 Uhr

„Eine Wohlfühloase“: Kita feiert Anbau in kindgerechter Architektur

Plus Bei einem Tag der offenen Tür hat der städtische Kindergarten in Senden-Ay seine neuen Räumlichkeiten vorgestellt. Was diese so besonders macht.

Von Thomas Vogel

Wie geht kindgerechtes Bauen? Es könnte beispielsweise der Wasserhahn im Gruppenzimmer als „lustige Figur“ ausgebildet sein. Für die Vorhänge fänden sich gewiss „lustige Motive“, die Fenster könnten „lustig schief“ aus dem Lot sein. Witzigkeit kennt bekanntlich keine Grenzen. Hier schon. Denn das Team wollte keine „lustige“ Architektur, sondern eine kindgerechte und stand in engem Austausch mit dem Architekten. Als Ergebnis kam nun zum Altbestand ein ebenfalls eher unauffälliger Anbau hinzu – der aber exakt den Bedürfnissen der Einrichtung und ihrem Konzept entspricht.

So sieht es im Anbau des Kindergartens im Sendener Stadtteil Ay aus

Wandelte man am Samstag durch den neuen, mehr als 600 Quadratmeter großen neuen Trakt, waren aus den Räumen Rufe tiefster Zufriedenheit zu vernehmen: „Echt ganz toll“, „eine Wohlfühloase“, war da an Stimmen zu vernehmen. In den beiden neuen Gruppenräumen gibt es je einen runden Tisch mit Stühlen, eine Spielnische, ein Sofa, eine Küchenzeile – und eine klare Gliederung. Teppiche sorgen für Behaglichkeit, die Gemütlichkeit aber entsteht, weil sich den Kindern darin viele Möglichkeiten der Kreativitätsentfaltung bieten und keine Gestalter-Mätzchen sie einengen oder bevormunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen