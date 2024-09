Badetag für Hunde im Sendener Freibad: Einnahmen kommen Tierheim zugute

Badespaß auch für Hunde, das will das Sendener See- und Hallenbad zum Ende der Freibad-Saison bieten. Zumindest für einen Tag: Am Sonntag, 29. September, dürfen die sprichwörtlich besten Freunde des Menschen nach Herzenslust mit Herrchen und Frauchen im Außenbecken des Sendener Bades planschen. Das Hundebaden ist an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr erlaubt. Das Wasser sei dann chlorfrei und werde später ausgetauscht, teilt die Sendener Stadtverwaltung mit.

Voraussetzung für den Vierbeiner-Badespaß seien ein Impfnachweis und eine Hundeversicherung (Haftpflicht). Der Eintritt beträgt 50 Cent pro Fuß beziehungsweise Pfote. Für Snacks und Getränke sorgt die Cafeteria im Bad. Der Eingang zum Hundebadetag befindet sich im Außenbereich der Cafeteria. Er sei beschildert, heißt es. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf dem Gelände gilt die Hundeverordnung der Stadt Senden. Die Einnahmen des Hundebadetags kommen dem Weißenhorner Tierheim zugute. (AZ)