Betrunkener dreht in Senden durch: Selbst in Gewahrsam randaliert er noch

Ein Mann hat am Dienstagabend mehrere Personen im Bereich einer Tankstelle in der Kemptener Straße in Senden beleidigt und bedroht. Auch soll er jemanden bespuckt haben. Die Polizei konnte ihn zunächst nicht finden. Dann aber erhielten die Ermittler eine Mitteilung, dass im Bereich der Berliner Straße ein offensichtlich betrunkener Mann herumschreien würde. Die Beschreibung des Mannes passte zu dem, der auch im Bereich der Tankstelle für Aufregung sorgte. Die Polizei traf den Mann in einem Schnellrestaurant an und nahm in Gewahrsam. Doch auch dort soll er sich nicht beruhigt haben. Auf der Weißenhorner Dienststelle soll er in der Zelle weiter randaliert haben, in dem er stundenlang gegen die Gitterstäbe schlug. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Die bisher unbekannte Person, die von dem Mann bespuckt wurde, wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)

Tankstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewahrsam Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis