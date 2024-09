Bezirksjugendblasorchester begeistert sein Publikum

Fast 400 Besucher ließen sich diesen Auftritt des Bezirksjugendblasorchesters (BJBO) Neu-Ulm in Senden nicht entgehen: Auf der Bühne des Illertal-Forums Bürgerhaus präsentierten die 65 Nachwuchs-Musikanten des BJBO ein abwechslungsreiches Programm. Darunter anspruchsvolle Kompositionen wie „Ross Roy“ von Jacob de Haan oder „Alpine Inspirations“ von Martin Scharnagel. Solist Michael Stoll brillierte bei „Farmer´s Tuba“, und auch Hits wie „Lets get loud“ von Jennifer Lopez oder „Dankeschön“ der Band „Fäaschtbänkler“ waren zu hören. Moderatorin Gabi Fischer führte mit Charme und Witz durch diesen unterhaltsamen Konzertnachmittag. Am Ende gab´s Standing Ovations und mehrere Zugaben. Dabei hatten die jungen Musiker dieses Projektorchesters nur ein einziges Wochenende geprobt – in Weißenhorn haben sie sich zweieinhalb Tage lang ganz der Musik gewidmet. Und nebenbei gewiss so manche Freundschaft geschlossen. Das, betonte ASM-Bezirksvorsitzender Rainer Lohner, sei neben dem gemeinsamen Musizieren ein wichtiges Ziel dieses erst 2023 ins Leben gerufenen Ensembles: Jugendliche aus verschiedenen Orten und Vereinen im Bezirk Neu-Ulm sollen im BJBO zusammen spielen, Kontakte knüpfen und als krönenden Abschluss ein gemeinsames Konzert gestalten.

