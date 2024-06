Senden

19:06 Uhr

Bodenplatte kaputt: Neue Dreifachturnhalle wird heuer nicht mehr fertig

Plus Nach dem Dauerregen floss eine Menge Wasser in die Baugrube der neuen Turnhalle in Senden. Nun ist die Bodenplatte kaputt. Wie konnte das passieren?

Von Philipp Scheuerl

Für Sendens Schülerinnen und Schüler sowie Vereinssportler ist es eine bittere Nachricht: Die Bauarbeiten an der neuen Dreifachturnhalle neben dem Schulzentrum verzögern sich – womöglich enorm. Während des langanhaltenden Regens zum Ende der vergangenen Woche hatte sich auf dem Nachbargrundstück eine Menge Wasser angestaut. Dieses floss in die Baugrube. Dort schob es sich unter die riesige Stahlbetonplatte der Halle und zog diese in Mitleidenschaft. Das hat Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) mitgeteilt. Sie geht deshalb davon aus, dass vorerst nicht weitergebaut werden kann und dass das auf zehn Millionen Euro bezifferte Bauprojekt in diesem Jahr nicht mehr fertig wird.

Bau der Zehn-Millionen-Turnhalle in Senden verzögert sich

"Es ist ein Effekt, der auch bei Rohbauten von Privatleuten passiert", sagt die Bürgermeisterin auf Nachfrage unserer Redaktion. "Alles, was an sich dicht ist, fängt zum Schwimmen an, wenn es unterspült wird." Demnach kam das Wasser zum einen vom Stadtpark her, aus nördlicher Richtung, zum anderen sammelte es sich auf dem benachbarten Acker und floss auf der nördlichen Seiten der Baustelle in die Baugrube. Die Lage am Fuß eines Hanges, der sich auch noch in Richtung der Turnhalle neigt, war nahezu prädestiniert, Wasser zu sammeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

