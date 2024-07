Dicker schwarzer Qualm lässt die Feuerwehr ausrücken

Dichter, dunkler Rauch rief am Montagnachmittag nicht nur die Feuerwehr auf den Plan. Gegen 16 Uhr bekam die Polizei einen Hinweis, dass über einem Mehrfamilienhaus in der Sendener Fuggerstraße Rauch aufsteige. Neben der gleichzeitig alarmierten Feuerwehr und dem Rettungsdienst fuhren Streifen der Polizei Senden zur Einsatzstelle. Vor Ort zeigte sich, dass aus dem Kamin des betreffenden Mehrfamilienhauses dichter dunkler Rauch aufstieg. Da bereits im Treppenhaus und vor dem Anwesen leichter Qualmgeruch wahrgenommen werden konnte, die Ursache zunächst nicht nachvollziehbar war, evakuierten die Einsatzkräfte vorsorglich das mehrstöckige Wohnhaus. Wie die Feuerwehr rasch herausfand, war eine defekte Heizungsanlage die Ursache. Die Feuerwehr gab zeitnah Entwarnung und die Menschen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Als Ursache gehen die Polizei und Feuerwehr von einem technischen Defekt aus. (AZ)

