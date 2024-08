Diebe nehmen Elektromarkt in Senden ins Visier

Diebe haben wohl einen Elektromarkt in der Berliner Straße in Senden ins Visier genommen. Die Polizei meldete jüngst zwei Einbrüche. Zwischen dem 20. und 21. August hatten sich ein oder mehrer Täter Zutritt zu dem Geschäft verschaft, indem sie auf der Gebäuderückseite ein Fenster aufhebelten. Bei diesem Einbruch wurden mehrere hochwertige Elektroküchenmaschinen sowie ein Beamer gestohlen. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei in Senden mit rund 1.000 Euro.

Am vergangenen Donnerstag haben ebenfalls noch unbekannte Täter dann versucht, mehrere Fernsehgeräte zu entwenden. Die Altfernsehgeräte waren laut Polizei in einem Container auf der Gebäuderückseite gelagert. Nachdem die Mitarbeiter des Marktes auf die beiden Täter aufmerksam geworden waren, konnten sie einen von ihnen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dem zweiten Täter gelang die Flucht mit einem Kleintransporter, ähnlich eines Kurierfahrzeuges. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei den Geflohenen im Umfeld des Tatortes nicht mehr an.

Nun sucht die Polizei Senden in beiden Fällen Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizeistation Senden melden. (AZ)