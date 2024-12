Eine süße Kooperation zwischen Lindenhofschule und Städtischer Wirtschaftsschule

Im Rahmen der Lindenhof-AG, einer Kooperation der Lindenhofschule und der Städtischen Wirtschaftsschule Senden, fand Anfang Dezember an der benachbarten Lindenhofschule ein besonderes Ereignis statt: Mit dem traditionellen gemeinsamen Weihnachtsbacken feierten die Schülerinnen und Schüler die Adventszeit auf eine kreative und genussvolle Weise. In Teams wurde beim gemeinsamen Backen der Teig ausgerollt, ausgestochen und liebevoll dekoriert. Dabei stand nicht nur der Spaß im Vordergrund, sondern auch der Austausch zwischen den beiden Schulen in ungezwungener Atmosphäre. Außerdem wurde die Backaktion musikalisch von Schülerinnen und Schüler beider Schulen der Lindenhof-AG am Klavier und an der Fee-Harfe begleitet, was durch die harmonischen Klänge für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgte.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.