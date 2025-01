„Es ist schon ein Unterschied, ob man etwas im Unterricht über einen Ort lernt, oder ob man diesen Ort einmal selbst sieht“ - diese Feststellung machten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10a, 10b und 11z der Städtischen Wirtschaftsschule Senden (WiSS). Im Rahmen des Geschichtsunterrichts unternahmen sie zusammen mit den Lehrkräften Ute Remmele, Sebastian Sieber und Sebastian Stölzle eine Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Dachau.

Vor Ort Geschichte zu erleben, nochmals von den Hintergründen der NS-Herrschaft zu erfahren und welches grausame Leid sie über die Menschheit brachte, war für alle eine eindrückliche Erfahrung. Die Gruppe erhielt einen von den Lehrkräften geführten Rundgang durch das ehemalige Konzentrationslager. Schon beim Betreten durch das Tor mit der widersprüchlichen Prägung „Arbeit macht frei“, fällt der Blick vieler Schüler auf die Weite des Appellplatzes sowie auf die nachgebauten Häftlingsbaracken, und so mancher Schüler kann sich erstmals ausmalen, welchen Strapazen die Gefangenen hier jahrelang ausgesetzt waren.

Betroffen, aber interessiert verfolgten die Schülerinnen und Schüler die Führung über das Gelände, bis hin zum Krematorium und den Gefängniszellen - Orte, die den Schülern bisher nur von Bildaufnahmen und Erzählungen aus dem Geschichtsunterricht bekannt waren. Selbst in den Gebäuden und Räumen zu stehen, in denen die Gefangenen um ihre Menschenwürde gebracht wurden, warf bei vielen die aus dem Klassenzimmer altbekannte Frage auf, wie es so weit kommen konnte.

Zwar zeichnet die Ausstellung in der Gedenkstätte die politischen Wendungen und Methoden des NS-Regimes nach, doch lässt sich diese Frage wohl nie ausreichend erklären. Das wird den Schülerinnen und Schülern der WiSS sicherlich nachhaltig in Erinnerung bleiben. Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog sagte einmal: „Die Erinnerung darf nicht enden, sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen“.

