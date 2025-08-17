Icon Menü
Senden: Sechs kaputte Autos nach Unfall in Senden: 65-Jähriger wird schwer verletzt

Senden

Sechs kaputte Autos nach Unfall in Senden: 65-Jähriger wird schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache beschädigte ein Autofahrer insgesamt sechs Fahrzeuge. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar.
Von Thomas Heckmann
    • |
    • |
    • |
    Sechs beschädigte Autos sind die Folge eines Unfalls am Sonntagmittag in der Bahnhofstraße in Senden.
    Sechs beschädigte Autos sind die Folge eines Unfalls am Sonntagmittag in der Bahnhofstraße in Senden. Foto: Thomas Heckmann

    Bei einem Unfall am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, in der Bahnhofstraße in Senden ist ein 65-Jähriger schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Toyota in der dortigen 30er-Zone nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte er zunächst ein Fahrzeug und krachte anschließend in weitere dort geparkte Fahrzeuge.

    Das erste dieser vier Fahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls gute neun Meter nach hinten und auf weitere geparkte Fahrzeuge geschoben. Um den Mann schonend aus dem Fahrzeug zu befreien, rückte die Feuerwehr Senden mit 25 Kräften an. Auch kümmerten sich die Feuerwehrleute um auslaufende Betriebsstoffe sowie herumliegende Fahrzeugteile.

    Die Polizei will nun herausfinden, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

    Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

