Geburtstagsparty eskaliert: Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen aus

Wegen einer Ruhestörung haben Anwohner in der Schillerstraße in Senden am Samstag gegen 19.30 Uhr die Polizei gerufen. Es komme laute Musik aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, hieß es. Vor Ort trafen die Beamten auf eine Geburtstagsparty, bei der über einen Bluetooth-Lautsprecher mit Mikrofonen ausgelassen gesungen wurde. Die 45-jährige Gastgeberin willigte nach einem Gespräch ein, die Musik leiser zu stellen, heißt es von Seite der Polizei. Dies sei allerdings nicht von langer Dauer gewesen.

Nachdem nach kurzer Zeit weitere Mitteilungen über besagte Ruhestörung bei der Polizei eingegangen waren, suchten die Beamten die Party erneut auf. Da zu diesem Zeitpunkt keinerlei Einsicht vonseiten der Veranstalterin gegeben gewesen sei, wurde die Sicherstellung des Lautsprechers angekündigt. Daraufhin wurden die Polizeibeamten von mehreren Gästen beleidigt. Zudem mussten einige Partygäste von anderen festgehalten werden, um zu verhindern, dass sie die Polizisten körperlich angriffen. Schließlich gelang es den Einsatzkräften gegen 22.15 Uhr, den Lautsprecher und die Mikrofone sicherzustellen und dadurch die Ruhe wiederherzustellen, heißt es zu dem Vorfall weiter.

Party in Senden eskaliert: Polizei nimmt Gastgeberin in Gewahrsam

Etwa eine Stunde später bat ein Bewohner des betreffenden Mehrfamilienhauses um Hilfe durch die Polizei, da mehrere Partygäste gegen seine Wohnungstüre schlagen und im Treppenhaus lautstark herumrennen würden. Aufgrund der erneuten Eskalation der Einsatzlage wurden dieses Mal mehrere Streifenwagen zur Geburtstagsfeier entsandt. Die 45-Jährige zeigte sich erneut uneinsichtig und – wie viele ihrer Gäste – verbal aggressiv. Deshalb wurde von den Beamten eine Auflösung der Feier angekündigt. Da sich die alkoholisierte Gastgeberin sowie ihr ebenfalls alkoholisierter 41-jähriger Lebensgefährte weiterhin unkooperativ verhielten, sollten beide in Gewahrsam genommen werden. Dagegen setzten sie sich zur Wehr, allerdings erfolglos, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzulässigen Lärms. Zudem sehen sie und ihr Lebensgefährte Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung entgegen. (AZ)