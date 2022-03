Senden

Keine Barrierefreiheit am Sendener Bahnhof: Aufzüge kommen zu spät

Bahnreisende sollen in Senden künftig nicht mehr über die Schienen laufen müssen. Die Bahn will eine Überführung bauen - doch bei der Barrierfreiheit hapert es.

Plus Die Bahn baut in Senden eine Überführung über die Gleise. Die Treppen sollen Ende des Jahres stehen, doch auf Aufzüge müssen die Bahnreisenden wohl noch länger warten.

Von Angela Häusler

Dass die geplante Bahnüberführung am Sendener Bahnhof in den ersten Monaten noch ohne Aufzüge bleibt, stößt bei vielen Bürgern auf Kritik. Auch Stadtverwaltung und Stadtrat sind von der Aussicht wenig begeistert. In der Stadtratssitzung am Dienstag machten die Räte der Bahn nun einen Vorschlag zur Güte: Die Kommune will sich mit 16.500 Euro an den Kosten beteiligen, wenn die Bahn zusätzliches Personal einstellt, das Fahrgästen mit Einschränkungen behilflich ist.

