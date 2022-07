"Kultur im Park" beginnt diesen Sonntag

Auf der Sendener Parkbühne ist diesen Sommer einiges geboten. Auch im Illertalforum stehen Konzerte und Aufführungen an.

Kultur im Park – unter diesem Motto beginnt dieses Wochenende eine Reihe musikalischer Veranstaltungen auf der Sendener Parkbühne. Auch Ballett und bildende Kunst sind in den nächsten Wochen in der Illerstadt geboten.

Los geht es im Stadtpark bereits am Sonntag, 3. Juli: "Swing it" heißt es dann mit der beliebten "Dirty Chords Bigband" der Sendener Musikschule. Beginn ist 11 Uhr bei freiem Eintritt. Die Märchenerzählerin Maria Winter bietet eine Woche später, am 10. Juli, Geschichten von Liebe und Natur, umrahmt von Musikanten der städtischen Musikschule. Start ist um 15 Uhr. Bei schlechtem Wetter fallen beide Events aus.

Besonders vielseitig geht es am Freitag, 15. Juli um 18 Uhr auf der Parkbühne zu: Nachwuchskünstler aus allen Klassen der Städtischen Musikschule treten auf, die Projektband der Grundschule Ay und die Lehrerband gestalten dann ein musikalisches Potpourri unter dem Motto "Play Your Song". Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Wirtschaftsschule Senden statt.

Am Sonntag, 17. Juli, spielen die Dorfmusikanten Aufheim ein kurzweiliges Serenadenkonzert für die Besucher. Blasmusik gibt es auch am 24. Juli, wenn die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg zum Serenadenkonzert einlädt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter entfallen die Auftritte.

Die "Tenöre4you" haben berühmte Melodien im Gepäck

Im Saal des Illertalforums wiederum kommen Gesangsliebhaber auf ihre Kosten: Am 24. Juli sind die aus Funk und Fernsehen bekannten "Tenöre4you", Toni Di Napoli & Pietro Pato, zu Gast und wollen ihr Publikum mit berühmten Melodien begeistern. Auch Mitsingen ist da erlaubt. Tickets sind unter anderem über eventim.de zu haben. Beginn ist 20 Uhr.

Auch Freunde des Balletts können sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen: Am 8. Juli um 18 Uhr nämlich tanzen Schülerinnen der Ballettabteilung der Sendener Musikschule auf der Bühne des Bürgerhauses Illertalforum – und erschaffen damit einen ganzen Regenbogen. Der zweite Teil des Abends wird von Profitänzern gestaltet – die Details sind aber eine Überraschung. Der Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Musikschule (Marktplatz 5) hat schon begonnen.

Ab Sonntag, 17. Juli, erwartet die Liebhaber von Grafik und Malerei die 36. Sendener Grafikausstellung im Foyer des Illertalforums. Ausstellungseröffnung ist um 14 Uhr mit einführenden Worten von Dorothea Gratwohl, der Vorsitzenden des Sendener Kunstvereins. Zu sehen sind Druckgrafiken, Fotografien und Zeichnungen in unterschiedlichsten Techniken. Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli zu sehen.