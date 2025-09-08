Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Mit 100 Jahren hat Ruth Kässbohrer aus Senden nur einen Wunsch

Senden

Mit 100 Jahren hat Ruth Kässbohrer aus Senden nur einen Wunsch

Im Kreise ihrer Familie feiert Ruth Kässbohrer aus Senden ihren runden Geburtstag. Ihre Schulzeit hat sie in Ulm verbracht. Ihre Eltern betrieben ein Schuhhaus.
Von Roland Furthmair
    • |
    • |
    • |
    Sendens Dritter Bürgermeister Josef Ölberger gratulierte der Jubilarin Ruth Kässbohrer am Donnerstag im Namen der Stadt und überreichte ein Geschenk.
    Sendens Dritter Bürgermeister Josef Ölberger gratulierte der Jubilarin Ruth Kässbohrer am Donnerstag im Namen der Stadt und überreichte ein Geschenk. Foto: Roland Furthmair

    „Jeden Tag gesund aufstehen solange ich lebe“ - so lautet die spontane Antwort der Jubilarin Ruth Kässbohrer aus Senden auf die Frage, was man sich eigentlich nach einem Jahrhundert Lebenszeit noch wünscht. Am Donnerstag hat sie ihren runden Geburtstag gefeiert. Besonders wichtig war ihr an diesem Ehrentag, dass die ganze Familie, also ihre Kinder mit Familien, Enkeln und Urenkeln, zum Feiern in ihrem Haus zusammenkam.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden