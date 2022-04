Senden

vor 32 Min.

Mit Medaillen dem Krieg entkommen: Ukrainerin träumt weiter von Olympia

Halyna Terentieva (links) und ihre Tochter Sofia Peremont sind vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Jetzt leben sie in Senden. Die Zwölfjährige träumt trotzdem weiter von Olympia.

Plus Der Sohn Autist, die Oma krebskrank, die Tochter ein Schwimmtalent, der Vater noch in der Heimat: Der Krieg in der Ukraine hat das Leben dieser Familie auf den Kopf gestellt.

Von Michael Kroha

Ihr Sohn ist Autist, die Schwiegermutter krebskrank und die Tochter ein großes Schwimmtalent, das trotz der Flucht vor dem Krieg in der Heimat weiter von Olympia träumt. Ihren Ehemann musste sie in der Ukraine zurücklassen. Zwar hätte er aufgrund der Krankheit des gemeinsamen Sohnes das Land verlassen können. Weil die Klinik aber schon von Bomben zerstört gewesen war, bekamen sie die notwendigen Unterlagen nicht. Der Weg über die Grenze war somit unmöglich. Wenn Halyna Terentieva vom Schicksal ihrer Familie berichtet, fließen Tränen. Und obwohl sie aufgrund der traumatischen Erlebnisse schon in Behandlung ist, sagt sie: "Ich möchte es erzählen."

