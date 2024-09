Motorroller in Witzighausen gestohlen: Polizei fasst jugendliche Verdächtige

Nach dem Diebstahl vom mehreren Motorrollern im Sendener Stadtteil Witzighausen hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln können. An den Rollern entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Wie die Ermittler mitteilen, meldete sich am Donnerstag vergangener Woche eine Anwohnerin bei der Polizei in Senden. Sie haben am frühen Nachmittag verdächtige Personen gesehen, die am Ortsrand von Witzighausen mit einem offensichtlich nicht zugelassenen Motorroller hantieren.

Als die fünfköpfige Personengruppe im Alter zwischen 14 und 19 Jahren von einer Streife kontrolliert werden sollte, seien zwei von ihnen in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet. Einen 16-Jährigen konnten die Beamten kurz darauf im Rahmen einer Fahndung antreffen. Der zweite Verdächtige im Alter von 17 Jahren wurde im Nachgang ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei hätten nun ergeben, dass der Motorroller zuvor in Witzighausen entwendet und anschließend von verschiedenen Jugendlichen für Spazier- und Spaßfahrten genutzt wurde. Außerdem konnten einzelnen Personen dieser Gruppe zwei weitere versuchte Diebstähle von Motorrollern zuordnen, die bereits in der Nacht vom 21. auf 22. August in Witzighausen begangen wurden. Neben den Diebstahltaten müssen sich die Personen wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)