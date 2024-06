Radschnellweg Senden–Blaustein wird Teil großer bayerischer Ausbaupläne

Rund 400 Millionen Euro sollen 15 Radschnellverbindungen mit mehr 200 Kilometern Länge kosten. Nur Münchner Projekte übertreffen die Route in der Region Ulm.

Insgesamt 400 Millionen Euro sollen für den Ausbau von 15 Radschnellverbindungen in Bayern ausgegeben werden, der Fokus liegt einer Mitteilung des Bauministeriums zufolge auf den Ballungsräumen. Eine der Routen liegt in der Region. Wie berichtet, soll die Strecke Senden–Blaustein so ausgebaut werden, dass Radlerinnen und Radler schnell und sicher vorankommen. Die Staatsregierung will durch die Wege mit einer Breite von in der Regel drei bis vier Metern und weiteren Sicherheitsstandards das Fahrrad vor allem für Pendlerinnen und Pendler zu einer attraktiven Alternative zum Auto machen.

Die 15 15 Radschnellverbindungen haben eine Länge von mehr als 200 Kilometern Länge. Sie entstehen auch in den Ballungsräumen München, Nürnberg, Aschaffenburg und Freilassing. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hebt hervor: "Radschnellverbindungen bieten vor allem für Alltagsradler eine tolle Möglichkeit, schnell und sicher ins Büro, zur Uni oder zum nächsten Bahnhof zu kommen." Neben der Breite der Wege sind Vorfahrt an Kreuzungen und ein durchgehender Winterdienst vorgesehen, die Zahl an Kurven wird gering gehalten.

Radschnellweg Blaustein–Senden über Ulm und Neu-Ulm wird gebaut

Die 19,4 Kilometer lange Strecke Blaustein–Senden ist die viertlängste im Ausbauplan, der mit 12,2 umfassende bayerische Teil ist dabei der Größere. Die drei längeren Routen führen von München aus in nahe gelegene Städten und Gemeinden. Bayern will bis zum Jahr 2030 neue Radwege mit einer Gesamtlänge von 1500 Kilometern bauen, zu denen auch Radschnellverbindungen zählen. Im Freistaat haben Radschnellverbindungen in der Regel eine Länge von mindestens fünf Kilometern und weisen ein prognostiziertes Potential von mindestens 2000 Radfahrenden pro Tag auf. Breiten von drei Metern im Einrichtungsverkehr und vier Metern im Zweirichtungsverkehr, die bauliche Trennung vom übrigen Verkehr, die Gestaltung von Kreuzungspunkten mit Vorrangregelungen oder mit verkürzten Wartezeiten sowie ein durchgängiger Betriebsdienst einschließlich Winterdienst sollen einen hohen Fahrkomfort sicherstellen.

Zuständig für Planung und Bau sind die Kommunen oder die Staatlichen Bauämter. Eine Machbarkeitsstudie kam im Frühjahr 2023 zum Ergebnis, dass der Bau der Route Blaustein–Senden wirtschaftlich ist. Zwischen Senden und Illertissen sowie vom Industriegebiet Donautal bis nach Erbach wird eine sogenannte Radvorrangroute empfohlen, die nahtlos in die Radschnellverbindung übergehen soll. Radvorrangrouten sollen eine sichere und zügige Befahrbarkeit ermöglichen, benötigen aber geringere Fahrbahnbreiten als Radschnellverbindungen. (AZ/mase)