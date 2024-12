Am Samstag, 7. Dezember, fand die Nikolausfeier des Turnvereins Senden-Ay in der alten Dreifach-Turnhalle in Senden statt. Vorstand Markus Basler begrüßte die Besucher auf der voll besetzten Tribüne und lud zur Sportshow unter dem Motto „Mit Nikolaus durch die Zeit“ ein. Eingepackt in eine Geschichte zeigten die über 200 Akteure der einzelnen Gruppen der Abteilungen Turnen, Tanzen und Rhönrad vor einer wieder schön gestalteten Themen-Kulisse tolle Vorführungen mit einfallsreichen Kostümen, Show, Tanz, Akrobatik und Turnen (ausführlicher Bericht mit Bildern auf der Homepage des TV Senden-Ay). Es war eine gelungene Veranstaltung. Mit Kaffee und vielen Kuchenspenden, Schmalzbroten, Würstchen, Glühwein und Punsch war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Vielen Dank an alle Helfer, ob im Verkauf oder beim Auf- und Abbau. Danke an die Übungsleiter und ihre Helfer. Danke an alle Akteure, dem Licht-und-Ton-Team sowie Möbel Inhofer für die kostenlose Bereitstellung eines Fahrzeuges. Danke auch an die vielen Zuschauer, für die tolle Stimmung und den großartigen Applaus.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.