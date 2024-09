Passant meldet brennenden Zug: Verspätungen auf der Bahnstrecke Ulm – Kempten

Eine dramatische Alarmierung hat die Feuerwehren in Senden und Umgebung am Sonntagabend aufgeschreckt. Unter dem Stichwort „Brand Zug“ wurden die Helfer an die Bahnstrecke Ulm-Kempten gerufen. Kurz vor 19 Uhr hatte ein Mann im Sendener Norden einen Zug gesichtet, an dem an einem Waggon die Bremsen gebrannt haben sollen. Im Sendener Bahnhof wurde der Güterzug abgestellt und nach der Ursache gesucht. Am dritten Waggon des Kesselwagenzuges erkannten die Feuerwehrleute heißgelaufene Bremsen.

In dem Güterzug auf der Bahnstrecke Ulm – Kempten befand sich Benzin

Durch eine Wärmebildkamera wurde die Überhitzung kontrolliert, denn die Waggons hatten Benzin geladen. Es kam zu keinem offenen Feuer, die Feuerwehr konnte daher den Einsatz beenden und Bahnmitarbeiter kümmerten sich um die Reparatur der festsitzenden Bremse. Auf den Bahnlinien Ulm-Kempten und Senden-Weißenhorn kam es am Sonntagabend zu Verspätungen.