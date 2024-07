Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall in Senden leicht verletzt

Durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw in Senden ist eine Radfahrerin am frühen Sonntagabend leicht verletzt worden. Laut Polizeimeldung wollte der Autofahrer von der Lessingstraße in die Kirchensteige abbiegen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einer Radfahrerin, die von der Kirchensteige kommend gerade die Lessingstraße überqueren wollte.

Die Frau stürzte, verletzte sich dadurch leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei Weißenhorn auf etwa 1000 Euro. (AZ)