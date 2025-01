Radlerin wird von Auto erfasst und verletzt

In Senden ist eine Radfahrerin am Montagmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bog eine 29-jährige Autofahrerin von der Kemptener Straße nach rechts in Richtung Ulmer Straße ab. Dabei nahm sie laut Polizei einer Radfahrerin die Vorfahrt, die den parallel zur Kemptener Straße verlaufenden Radweg in gleicher Richtung befuhr und die Kreuzung überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Die verletzte Radfahrerin wird nach dem Unfall in Senden ins Krankenhaus gebracht

Die Radfahrerin wurde mit Verdacht auf mittelschwere Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)