Sendener Fischer haben bald ein Zuhause

Ein lang gehegter Wunsch geht für die Fischerinnen und Fischer des Fischereivereins Illertal/Senden bald in Erfüllung. Seit Bestehen des Sendener Fischereivereins, also seit über 50 Jahren, ist der Wunsch nach einem eigenen Vereinsheim groß. Nun geht dieser Wunsch für die Fischerinnen und Fischer bald in Erfüllung. Am Hallenbadsee haben sie mit Unterstützung der Stadt Senden schließlich ihre Heimat gefunden. Der Vereinsheimneubau ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass sie Richtfest feiern konnten. Der Erste. Vorsitzende Roland Kopp freute sich über die zahlreichen Besucher und Gäste der Stadtratsfraktionen mitsamt der Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Sie betonte in ihrer Ansprache, dass der Verein auch für die Stadt eine große Bereicherung sei, zumal sich die Fischerinnen und Fischer um die Sauberhaltung der Sendener Gewässer und ihre Ufer kümmere. Nach einer Baustellenbesichtigung waren alle voll des Lobes und alle waren sich einig: einen besseren Platz als hier gebe es für einen Fischereiverein nicht. Auch wenn noch viel Arbeit für die Mitglieder ansteht, freuen sich alle über die neue Heimat für ihren Verein. Der Umzug von einer angemieteten Garage in die neue Garage kann demnächst stattfinden.

