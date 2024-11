Seniorin wird Opfer von Betrügern: Falsche Handwerker erbeuten über tausend Euro

In Senden ist eine Seniorin am Dienstag Opfer von Trickbetrügern geworden. Zwei falsche Handwerker erschleichen sich durch vorgetäuschte Reparaturen einen hohen Geldbetrag, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

Die zwei Täter hätten vorgegeben, im Auftrag einer Handwerksfirma Reparaturarbeiten an einer Toilettenspülung durchführen zu müssen. Die Seniorin habe die Männer daraufhin in ihre Wohnung gelassen. Während sie im Bad hantierten, hätten die Täter bewusst verhindert, dass die Geschädigte den Raum betreten und die Arbeiten überprüfen konnte. Anschließend hätten sie die Frau unter Druck gesetzt, sodass sie die angeblichen Handwerkerkosten im niedrigen vierstelligen Bereich über ein EC-Terminal überwies. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)