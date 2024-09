Tiefe Kratzer an einem geparkten Auto in Senden hinterlassen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen von Dienstag, 10., und Mittwoch, 11. September, ein am Straßenrand abgestelltes Auto in der Borsigstraße beschädigt. Am Pkw wurden tiefe Kratzer verursacht, meldet die Polizei. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Danach konnte der Verursacher unerkannt vom Tatort entkommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07307/910000 entgegen. (AZ)

