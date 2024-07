Unerlaubtes Public Viewing in Senden: Polizei geht gegen Betreiber vor

Sie wollten vermutlich nur gemütlich Fußball schauen, doch nun hat der Betreiber einer Gaststätte in Senden Ärger mit den Behörden am Hals: Eine Streife der Polizei hatte am Samstagabend bei einer „routinemäßigen“ Überprüfung ein öffentliches Public Viewing vor einem Lokal in der Kemptener Straße festgestellt. Etwa 30 Personen sollen gegen 19.45 Uhr das EM-Viertelfinale Schweiz gegen England verfolgt haben. Auf Nachfrage hätte aber keine gültige Ausnahmegenehmigung für ein Public Viewing vorgelegt werden können, heißt es im Polizeibericht. Es habe lediglich eine Genehmigung für die Außenbewirtung bis 22 Uhr vorgelegen. Zuständig für Genehmigungen zum Public Viewing ist laut Polizei das Landratsamt. Aufgrund der fehlenden Genehmigung wurde jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ/krom)

